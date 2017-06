God start på årets laksefiske

KRUKÅREN: Langs hele Namsen var det optimisme å spore i natt. Vannstanden var etter sigende opp mot perfekt, og innsiget av stor og fin laks likeså. Derfor var det knyttet stor spenning til hvor lang tid det skulle ta etter at startskuddet for årets laksefiske i Namsen gikk, til det kom en fisk på land. Tidligere på dagen høljet regnet ned, men da klokken bikket midnatt ble det oppholdsvær.

Radarpar

I år, som i fjor og året før det igjen, var det på Krukåren årets første laks kom i land. Det tok kun tre minutter etter at startskuddet gikk, før båtfører Lars Rennemo og fisker Åge Willy Bergseth kunne gi beskjed til land at det var fisk på kroken. Det var også de som tok i land fjorårets første laks.

Noen få minutter etterpå kunne de konstatere at årets første laks i Namsen var fisk på litt over tre kilo. Ikke før hadde laksen kommet opp av elva, bar det ut igjen for de ivrige fiskerne.

Dette skulle bli ei åpning uten mye dødtid for ansamlinga av folk som hadde trukket mot elvebredden. Like etter at årets første laks var et faktum, kom det ei ny melding fra elva om at det var laks på tur inn. Denne gangen var det kompanjongene som for to år siden tok i land de to første laksene etter kun to minutter.

Denne kvelden måtte derimot båtfører Bjørnar Sagvik og fisker Robert Kvinge nøye seg med å være andre par inn på land med fisk. Laksen de kom med ble sluppet ut igjen etter at den hadde blitt målt.

- Den var vel cirka fem kilo, sier Kvinge.

Basketak

Neste laks som beit på kroken kom seg seirende ut av kampen mot fisker og båtfører.

Rennemo og Bergseth kom til land med en betydelig større laks enn tidligere. I et basketak med å få fisken på land rakner det et hull i håven og laksen åler seg ut. Rennemo prøver fortvilt å få tak i fisken, men havner selv i elva. Resultatet er at fisken svømmer vekk, og båtfører Rennemo må finne seg nye klær før det bærer ut i båten igjen.

- Dette er selvfølgelig ergerlig, men vi må ut igjen. Det virket for meg at fisken klarte å vri seg ut av håven, sier Rennemo mens han vrir innsiden av lomma på jakken fri for vann.

- Jeg skjønner at det er ergerlig for deg akkurat nå, men dette var et uhell. Det kommer flere sjanser, sier fisker Bergseth etter at Rennemo har fått på seg tørre klær.

To timer ut i årets sesong hadde det allerede kommet inn flere laks. Bare på Krukåren hadde det kommet inn fire båter med en laks på åtte kilo, to laks rett over ti kilo og en på 13,6 kilo.

Vi sendte live på Facebook under åpninga. Videoen ligger i opptak på vår Facebookside.