Til minne om Asbjørn Hortman

Kamerat Asbjørn døde natten til 3. januar etter lang tids sykdom.

Han ble lammet fra livet og ned første gang i 2001. I fem år var han avhengig av rullator, men fikk etter hvert et normalt liv. I 2006 ble han rammet på ny under et opphold på Kypros. Han hadde fått blodpropp i ryggmargen. Etter utredning og behandling på St. Olavs Hospital i Trondheim reiste han til Cuba for behandling og ble atskillig bedre, men måtte allikevel lenkes til rullestol resten av livet i boligen i Trofors. I de siste årene ble han også svekket mentalt og var pleiepasient. 3. januar var det slutt for den gamle klassekjemperen.

Asbjørn ble født i Grong. Far var anleggsarbeider, mor var hjemmeværende. Asbjørn vokste opp i et typisk arbeiderhjem hvor begge foreldrene var bevisste på sin stilling og stand. Far var medlem av NKP og sto støyten i hetsen mot kommunistene under Vinterkrigen i 1939. Asbjørn husket det gikk ofte ei kule varm i diskusjoner som faren kastet seg inn i på hjemplassen mot dem han mente ukritisk støttet finnenes kamp mot Sovjetunionen. Mor var bestemt på ikke å gi ryggsekker og ulltepper til «arbeiderslakteren» hun kalte general Mannerheim. Asbjørn måtte bli interessert i politikk og samfunnsspørsmål i dette hjemmemiljøet.

Som guttunge opplevde han «russerfangenes» skjebne med slavearbeid og ufattelige lidelser da tyskerne bygde jernbanen nordover og «Blodveien» i Nordland. Tidlig skapte dette et hat mot okkupantene og mot nazismen. Også tragedien i Majavatn sto som et sterkt minne fra krigen og formet ham som menneske og politiker. Han var bare 9 år gammel da tragedien i Majavatn fant sted. Den den 6. september 1942 raidet tyske soldater stedet. Norske frihetskjempere fra Shetland gjemte våpen og utstyr der. Sivile gisler ble tatt og 23 ble henrettet. Sju av dem fra Majavatn. Sju mennesker som sto unggutten nære.

Han fulgte den Røde Armes bevegelser på kartet som 10-åring og ble imponert over slagkraften og seirene. Han mente at et samfunn med en slik kunnskap og styrke måtte være et fabelaktig samfunn. Sosialismen sto tidlig for ham som det beste samfunnssystemet i krig som i fred.

Asbjørn fullførte folkeskole og realskole før han tok jernbaneskolen. Han ble telegrafist og jernbanefullmektig i 28 år på Majavatn. Deretter stasjonsleder på Trofors. Han var jernbanemann hele sitt liv og ingen kjente NSBs historie og utvikling som han. Han skrev mange faglige og politiske bidrag i diskusjonene om jernbanens plass og utvikling, særlig Nord-Norgesbanen, og om sosiale forhold og økonomi. Han var en aktet debattant i avisene. Han var en viktig bidragsyter til NKPs jernbaneprogram med bl.a. et klart nei til høyhastighetstog. Han meldte seg inn i Grane Kommunistlag i 1958 i en av de kaldeste periodene under den kalde krigen. Her hadde han mange verv bl.a. som formann. Han var medlem av NKPs landsstyre i mange år for Nordland. Han var en svært populær og respektert lokalpolitiker og var medlem av kommunestyret fra 1971-1995. Han hadde en stor omgangskrets i kommunene og hadde et vennskapelig forhold til alle; uansett politisk farge. Kunne han hjelpe andre var det sjelden nei i hans munn. For sine meninger ble han respektert og for sin rause personlighet ble han ble han satt stor pris på.

Asbjørn var en språkbegavelse. Han snakket russisk, tysk og engelsk. Leste fransk, italiensk og spansk. Han var selvlært- en autodidakt. Han oversatte artikler om forhold i Øst-Europa fra Pravda som vi brukte i Friheten. Ingen andre aviser enn Friheten hadde så mange oppdaterte nyheter av kategorier som aldri ellers ble nevnt i norske media.

Han ble ikke nedstemt etter Sovjetunionens oppløsning i 1991 som så mange andre. I motsetning til dem ble han enda mer aktiv i NKP og for den kommunistiske bevegelsen. Sosialistiske løsninger på utfordringene i verden hadde ikke spilt falitt. Man hadde først og fremst ikke holdt seg til prinsippene for å bygge et samfunn med sosialistisk økonomi. Den internasjonale storkapitalen med EU, NATO og USA ble mer folkefiendtlig og aggressiv mot andre land enn før. Kampen for nedrustning og fred og mot disse kreftene var øverst på Asbjørns agenda. Han mente at NKP og kommunistene har som viktigste oppgave å være en «surdeig» og veileder i samfunnet for å kunne gi riktige opplysninger om sosialismen og mot all antikommunistisk propaganda som flommer over oss.

Jeg hadde ofte telefonsamtaler med Asbjørn om politikk, litteratur og NKPs utvikling i Nordland. I sine lyse øyeblikk var han opptatt av partiets framtid, ja hele menneskehetens framtid. Planen min om å besøke ham til våren må dessverre skrinlegges. En enestående person er gått bort. En Nordens Klippe for NKP og sosialismen/kommunismen, er ikke mer.

Vi sørger over Asbjørn Hortmans bortgang. Han har satt solide spor etter seg i NKPs historie.

Fred skal følge hans minne.

Runa Evensen, leder i Norges Kommunistiske Parti

Harald Ø. Reppesgaard, redaktør i Friheten