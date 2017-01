Til minne om Kari Sundal

Kjære farmor. Verdens beste farmor.

Etter å ha fått tre sønner selv, var det nok litt stas da du fikk to jentebarnebarn. Det resulterte i mange timer med utkledning og ordning av hår, og vi forlot Stolpestad med permanent opptil flere ganger. Vi tilbrakte mye tid hos farfar og deg på Skogn, og du ryddet gladelig opp alle leker og skjemte oss bort.

Etterhvert som vi ble eldre var det fortsatt stas å komme på besøk. Du likte at vi ble «kaffekjerringer» og vi har sittet mange timer i «huken» ute eller på stua og fått servert kaffe, iste og fire-fem sorter kaffebrød. Smaken av dine hjemmelagde wienerbrød glemmer vi aldri.

Du har alltid vært nysgjerrig og opptatt av hva vi foretar oss. Og selv da du lå på Breidablikktunet på slutten lurte du på hvordan det hadde gått med eksamener og julegaver. At du etter hvert ble en kløpper på mobiltelefon var også gøy for oss som bor litt langt unna. Vi holdt jevnlig kontakt via tekstmeldinger og telefonsamtaler, og diskuterte alt fra sportsresultater til matlaging.

Vi har så mange fine minner om deg, og det blir veldig rart å komme hjem uten å dra på besøk på Skogn, og ikke skulle ringe å oppdatere deg om ting som skjer og sende postkort fra reiser vi er på.

Takk for alt du har vært for oss, og for at du har hatt såpass stor plass i livene våre. Om vi klarer å bli halvparten så flink som deg på strikking og blomsterbed, blir vi veldig fornøyde. Det vi i alle fall har lært, er at ingenting er så godt som nystekt vaffel med nugatti!

Vi håper at du har det godt nå, farmor. Hvil i fred.

Martine og Silje