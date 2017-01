Til minne om Solveg Kristine Ramberg

Oldemor, du var latter, smil og glede. Du var den man så frem til å besøke. Man visste at når man besøkte deg, så ville man returnere i godt humør.

Din latter smittet over på dine omgivelser, og man kunne ikke annet enn å le når du lo. Selv de gangene jeg ikke forsto hva du sa på trøndersk, lo jeg med når du lo. For meg, er og forblir Follafoss stedet som medbringer gledelige minner.

Hver gang vi var på besøk, satte du frem kake, saft og kaffe til oss. Ikke nok med det; jeg fikk lov til å snike meg ned i kjelleren og ta is fra fryseren.

Det var ordentlig god stemning når vi var på besøk hos deg. Med årene ble det vanskeligere for deg å huske. Jeg syntes det var trist. Du husket etter hvert ikke hvem vi var. Likevel smilte du og tok oss godt imot med åpne armer de gangene vi stakk innom. Stemningen var fremdeles like god som da du husket oss.

Det var med tungt hjerte jeg mottok beskjeden om at du hadde forlatt oss. Rett før det nye året banket på døren, hadde du gjort deg klar for din reise.

Jeg hadde sett frem til å møte deg på nyåret; denne gangen med kjærligheten i mitt liv, mannen som jeg nettopp giftet meg med. Tiden tillot ikke det, dessverre. Jeg er glad for at du mottok blomstene og lykten fra bryllupet mitt før du forlot oss. Det får vel regnes som mitt farvel med deg.

Jeg håper du har det bra der du er nå og at du møter dine kjære.

Med vennlig hilsen Melissa