Til minne om Torbjørn Woll

9. januar forlot du din kjære Liv, dine barn, svigerbarn, barnebarn og venner.

Enda ei minnebok er blitt ferdigskrevet. Mange sider er det blitt i et etterhvert langt vennskap. Gode minner.

«Skal hilse fra fjellet,

jeg kommer med bud:

det lyste så herlig der inne.

På floene vogga myrduna brud

mens vindene lekte så linne».

Mange sider er om jakt og fiske, trening av hunder, bålkos, og kvelder i hytter inne i fjellheimene, godt vær og uvær, alltid godt humør.

Men ingenting varer evig, og etter flere års sykdom, kom døden – stille og vennlig.

Folk vi var glade i har gått foran og kvistet løype. De var skogskarer og fjellvante.

Rolf, Ivar og Henrik viser deg vei så du finner fram.

Inn-Trøndelag fuglehundklubb vil takke deg for innsatsen for klubben i alle år. I styreverv, som en skattet hundedommer, og et alltid tilstedeværende muntrasjonsråd.

Du var et oppkomme av påfunn, og spredte lys og glede rundt deg!

Vi lyser fred over Torbjørn sitt gode minne.

Sturla