Frp alene om Israel-støtte

Etter jeg lanserte forslag om å flytte den norske ambassaden til Jerusalem, Israels hovedstad, har kritikken haglet. Det viser nok en gang at det er bare Frp som er partiet for nordtrøndere som støtter Israel.



Selvutnevnt Midtøsten-ekspert og stortingsrepresentant fra Høyre, Elin Agdestein mener vi bør lytte til kronprinsen av Saudi-Arabia. Et regime som nekter kvinner å kjøre bil, pisker dem for utroskap og driver terror mot egen befolkningen er ikke et regime jeg mener bør diktere norsk politikk. Det er trist å se at Agdestein ser annerledes på det, og jeg lurer på hvilke andre områder hun vil importere politikk fra Saudi-Arabia.



Sannheten er den at de fleste land vi liker å sammenligne oss med anser Jerusalem for å være hovedstaden i Israel. Like unaturlig som at ambassadene skulle ligget i Bodø, ligger den norske ambassaden til Israel opp i et kjøpesenter i Tel Aviv, langt vekk fra den reelle hovedstaden til Israel. Australia har uttalt at de også vil flytte ambassaden dersom USA nå gjennomfører dette. Det hadde vært et sterkt signal om flere land sto sammen om dette.



Det Agdestein fra Høyre og T-A dessverre nå forfekter ved å gå mot dette forslaget er et knefall for terroristene. De mener at ettersom fanatiske islamister har brukt så mye terror og vold mot Israel, skal vi møte dem med dialog fremfor tydelig handling. Jeg mener ikke terrorister skal få diktere hverken norsk eller israelsk politikk.



Israel er omringet av barbariske land som behandler både egen befolkning og ikke minst personer som har annen tro ved hjelp av pisk, drap og terror. Nylig ble det stadfestet at 215 millioner kristne forfølges verden over. Mange av dem i Midtøsten. Midt i en region av grufulle regimer er det ett eneste håp, som står imot den evige terroren fra fanatiske islamister som har ett mål: Å utslette den jødiske befolkningen og fjerne Israel fra kartet.



Vi bør aldri gjøre knefall for disse ekstremistene. Norge bør stå sammen med andre land om å støtte det eneste frie demokratiet i Midtøsten, nemlig Israel.

Espen Teigen

FrPs førstekandidat i Nord-Trøndelag