Gutta som samlet Trøndelag

Verdenskrigen lå bak og i Norge hadde de første tegn på økonomisk nedgang meldt seg i en nasjon preget av sin første jappetid. Utenfor Trondhjem samlet en gruppe unggutter seg for å stifte idrettslag, i det som ganske snart skulle bli en av Norges første drabantbyer: Rosenborg. På et jorde bak festningen ble det satt sammen et par fotballmål. Grunnlaget var lagt for klubben som skulle bli landets mest meritterte.

Merittene var det ingen som drømte om. Med god grunn. Lite tilsa en framtid som inkluderte kappestrid med noen av verdens beste.

På jordene øst for Kristiansten festning ble et av Norges eldste borettslag, Trondhjems Kooperative Borettslag, stiftet fire år etter ballklubben, som de første årene bar navnet Odd. Kyr og hester beitet i liene opp mot Berg, Skyåsen og Kuhaugen – på slettene ned mot festningen var det åker og eng. I byen var det vekst. Urbaniseringen og industrialiseringen hadde skutt fart under verdenskrigen – ikke minst fordi ubåtkrigen i praksis lammet utvandringen til Amerika, og de som ellers ville entret en av amerikabåtene i leting etter et bedre liv langt vest, isteden søkte til byene – i Trøndelag «byen»; Trondhjem. Krigen brakte med seg store tap for en sjøfartsnasjon som seilte krigens sivile tonnasje – men også store og ikke minst raske penger til deler av den nye nasjonen. Gamle handelshus fikk nye konkurrenter, alle trær vokste tilsynelatende inn i himmelen for alle som drev med handel og flytting av varer og kapital i ulike ledd – verdier ble skapt og gikk under, i et tempo som selv i dag ville tatt pusten fra de fleste.

Flere innbyggere presset byen ut av gamle grenser. I liene opp fra Trondhjems Mekaniske Værksted måtte beiteland og jorder vike for moderne bygårder langs rette og brede gateløp idet vi forlot det nittende århundre og gikk inn i den nye tid – og midtveis opp i bakken sørget kommunen for å reise et signalbygg som selv i dag ruver over byen; Bispehaugen skole. Bak skolegården startet området som bar navnet Rosenborg.

Det var ikke uten grunn at den nye drabantbyen ble anlagt som et kooperativt borettslag. Solid plantet i en raskt voksende arbeiderbevegelse skulle det skapes et nytt idealsamfunn. Jobben med å tegne framtida gikk til en 22-åring med det historietunge navnet Trygve Olavssøn Klingenberg. 86 boenheter ble anlagt. Ballklubben hadde fått sitt nærmiljø. Her skulle løftes i flokk for nye generasjoner.

Rosenborg Ballklub – som måtte finne nytt navn da man i 1927 tok skrittet ut av løkkestadiet og ikke lenger kunne bære samme navn som forbildet i Skien, var fra grunnen av tuftet på idealer som ikke minst ble luftet høyt mange tiår senere, da en storkjeftet orkdaling som først gjorde seg gjeldende på banen, deretter som trener – rykket inn. Allerede i 1971 hadde Nils Arne Eggen sin første tørn som RBK-trener. En legende var født. Ikke før hadde han tatt oppstilling på sidelinjen, så tok klubben «The double» – og etter kun to sesonger ble orkdalingen kallet av fotballforbundet til stillingen som trener for U21-landslaget. Deretter gikk det stort sett opp og fram – til han i 1988 kom tilbake til Lerkendal. Lagets gullalder sto for døren. Trøndelag ble samlet.

Selv husker jeg en drosjetur i Bergen samme år som Eggen tok tilbake makten og æren i brakka på Lerkendal – arenaen som laget for lengst hadde overtatt fra Freidig og Kvik. Radioen sto på, og en av lagets mange seire denne sesongen ble omtalt – helt til bergenseren fikk nok, og slo av. Så ristet han på hodet og mumlet noe om at det meste var tapt. Med Eggen gestikulerende langs linja kom det til å gå nedenom og hem. For Brann og alle andre. Selv holdt jeg klokelig kjeft og håpet at dialekten ikke var avslørt.

Jeg vet ikke helt når det store skiftet kom. De eldste vil utvilsomt svare 60-tallet. Da overtok RBK den trønderske fotballtronen. Vi fikk de første spillerkjendiser som vokste seg store utenfor eget treningsfelt – og størst av dem alle; Odd «Ivers» Iversen. Mannen som er hedret med en av Åge Aleksandersens fineste sanger – og som spilte seg inn i en hel fotballnasjons hjerter.

Andre vil mene at den virkelige storhetsperioden, som plasserte laget og klubben udiskutabelt på toppen av det meste, kom da Eggen returnerte til Brakka og overtok kommandoen mot slutten av 1980-tallet. Det kan man saktens småkrangle litt om – for i dette som så mye når det er følelser og opplevelser som måles, kan fasiten være vond å finne. Det som er sikkert, er at Rosenborg har vært en udiskutabel størrelse så lenge at både én og to og flere trønderske generasjoner er preget.

Sett fra utsiden har Trøndelag «alltid» vært samlet. For oss som har fulgt ferden fra innsiden er bildet annerledes: Språk og historie er nok ens, men bevisstheten rundt det som skiller, har vært skjebnetung og tydelig. Trondheim i seg selv står i dette sentralt: Byen er landsdelens ubestridte hovedstad – anerkjent, elsket og iblant hatet slik et maktsentrum skal og må være, men byen har også vært en kilde til splittelse og strid. Nordfylket har aldri vært så omforent som mange vil ha det til. Helt sør i nord ligger et gjenstridige dalføre som mest av alt har vært en demarkasjonslinje som har skilt fylkene fra hverandre, nord for Vuddudalen flater Innherred seg ut – og kjører vi forbi Snåsavatnet møter vi den enorme Namdalen – som starter i Jämtland øst for Kjølen og ender i tusenvis av øyer der midt møter nord i Norge. Kystlinjen sørover bringer oss inn i en svær halvøy man må kjenne kommunikasjonshistorien for å skjønne fylkestilknytningen til – og som ligger som en solid buffer mot Norskehavet og gir ly i flatbygdene. Landet sør og vest for «storbyen» er preget av trange dalfører sørover mot Dovre og ut mot kysten – og østover stiger det mot fjellregion og bergstad. I dette mangfoldige landskapet er det én ting som forener – mer enn det meste. Et fotballag tuftet på en ideologi mange har omfavnet, Norges svar på Liverpool FC – hvor arven fra kooperasjonens barndom helt opp mot vår tid har vært tydelig. Fra studenthybler på Møllenberg til de ytterste øyer på kysten vaier flagget. Når RBK spiller er det høytid og fest.

I helga jubileres det. Det er seminarer og banketter – tid for høye stetter og heftige festtaler. Alt annet ville vært utenkelig – men for mange stikker det nok likevel litt et sted dypt der inne: RBK ble klubben i våre hjerter ved å la tyskerbrakka få stå i skyggen av en stadion som vokste i høyde og bredde for å samle stadig flere av oss, og ikke minst; selv etter at en skyskraper av et hotell som forsøker å vokse seg inn i trønderhimmelen, ble reist.

Det er det enkle og jordnære som har bundet klubb og omland sammen – og i dette står det unnselige bygget fra okkupasjonen sentralt. Plankeskuret har sitt eget kapitel i klubbens historie: I 1977, da nedrykket til 2. divisjon var et faktum og kun tjue medlemmer fant det bryet verd å stille på årsmøtet, ble ideen om et eget klubblokale født. Kommunen lot fotballklubben uten likvider overta plankeskuret noen meter utenfor stadion. Det la grunnlaget for et miljøskifte som fortsatt preger en klubb som har flere trofeer enn noen andre her til lands: 24 seriemesterskap, 11 cupgull og for tjue år siden; kvartfinalespill i Mesterligaen.