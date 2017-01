Aktiviteter med familien

Prøv å snu på dette, og sett mer pris på kvalitetstid med dine nære. Her er fem forslag til familie-aktiviteter.

1. Brettspill

Brettspill er en klassiker, og uten tvil min favoritt. Det er uendelig med spill å velge mellom, så uansett smak er det mulig å finne noe som klaffer. Ikke for å glemme at et bra spill ofte gir en god latter, og selv dårlige tapere kan le seg skakk ihjel og ha det gøy – spesielt når de vinner. Så ta en pause fra husarbeid, TV-titting og data, og spill heller et brettspill sammen.

2. Ski- og aketur

Nå når vi er så heldige å være omringet av snø, er det alltid morsomt å ta seg en tur ut. Ta med skiene, rompeakebrettet, snowboardet eller hva det måtte være og kos deg med familien. Kanskje også ta turen til et sted egnet for bålgrilling, og grill pølser og smørbrød som prikken over i-en.

3. Filmkos

Å kose seg med popcorn, potetgull, smågodt og en god film er viktig en gang i blant. På denne måten trenger man heller ikke å gi stort av seg selv for å hygge seg sammen. Selvfølgelig må man regne med litt krangling om filmen, men såpass må det være. Tross alt har vi alle forskjellig smak, så man må strekke seg for å nå et kompromiss.

4.Baking/matlaging

Er det ruskevær ute er det jo perfekt å holde seg inne på et varmt kjøkken, og lage mat som hele familien kan samle seg rundt. Da får man både testet kokkekunnskapene, fått i seg livsviktig næring, vært med familien og hatt det gøy i samme slengen. Prøv en kjent oppskrift, eller ta det helt ut og utfordre fantasien.

5. Bassengtur

Om man ønsker å ta turen ut av huset, er en bassengtur et glimrende forslag! Da kan man både slappe av, ha det gøy og være sammen på én og samme tid. Ta et avslappende boblebad, åpne porene i badstuen eller skli ned sklia, bare bruk tid sammen!