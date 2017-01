Har du testet Google's påskeegg?

Do a barrel roll

Dette er kanskje ett av de mest kjente påskeeggene til Google, og det er kanskje ikke så rart da det er veldig enkelt. Det som skjer er at siden snurrer en hel runde rundt på skjermen din og ender opp tilbake som normal. For å få Google til å ta en «barrel roll» skal det ikke mer til enn å skrive: «Do a barrel roll» inn i søkefeltet.

Google Sphere

«Google Sphere» er et annet skjermtriks som gjør at teksten flytter seg rundt på skjermen i en sfære etter hvor du beveger pila. Trikset får du frem ved å skrive: «Google Sphere» i søkefeltet og trykke på det første resultatet som kommer opp. Deretter skal du bli tatt videre til en side der teksten flytter seg rundt som beskrevet tidligere.

Google underwater

Dette er kanskje det kuleste påskeegget som har med skjermen å gjøre og dette får man frem ved å skrive: «Google underwater» inn i søkefeltet og klikke på enten det første eller andre resultatet som kommer opp. Siden forandres så om til et hav der det er både bølger, haier og fisker. Du kan også trykke på «Jeg prøver lykken» for enda flere overraskelser.

Atari Breakout

Det finnes også påskeegg i form av spill, og et av disse spillene er «Atari Breakout». Spillet går ut på å holde en ball i lufta lengst mulig ved hjelp av ei plate som du kan flytte fra side til side, og man får poeng ved å treffe bildene/firkantene. Gå inn på bilder på google og søk deretter på «Atari breakout» for at spillet skal starte.

The Running T-rex

The Running T-rex er også et spill, og det kommer opp hvis du åpner google uten at du har nettilgang. Poenget med spillet er å komme lengst mulig ved å hoppe over alle hindringene som du treffer på med dinosauren underveis. Du kan spille når som helst ved å skru av nettilgangen på pc-en og trykke på Space når dinosauren dukker opp på skjermen.