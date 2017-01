Hjelp, jeg har lappen!

Ble nesten 19, men det gjør vel ingenting så lenge jeg klarte det.

Mandag 9. januar; to dager til oppkjøring. Tenkte ikke så mye på det på dagen, men på kvelden begynte tankene å strømme inn. Det er faktisk ganske snart. Nå må jeg jo faktisk forberede meg. Men hvordan skulle jeg gjøre det da? Full skoledag og lekser. Nei, dette måtte jeg da få orden på til onsdag. Dette må bare gå bra!

Tirsdag ble ikke noe bedre; Det skjer faktisk i morgen! Ikke akkurat en rolig person som tenkte på hva morgendagen kunne bringe. Det kunne jo faktisk gå begge veier. Var nervøs hele dagen, klarte nesten ikke sove, og lå og gruet meg til resultatet neste dag. Hvordan skulle nå dette gå da? Er oppkjøringa vanskelig? Hva om jeg ikke klarer det? Jo, jeg må klare det. Hvis ikke så må jeg spørre om skyss over alt i enda en måned. Det har jeg jo ikke så veldig lyst til.

Onsdag 11. januar; oppkjøringsdag. Kjempestressa! Dro til kjøreskolen, satte kursen mot biltilsynet, og vipps så var jo oppkjøringa i gang. Hvordan skal dette gå? Håper ikke jeg må kjøre steder jeg ikke aner hvor er, og at det er så alt for glatt overalt. For da blir det ikke noe førerkort, tenkte jeg. Kjørte mot Mære, over Kringla, gjennom byen, opp mot Egge og tilbake til biltilsynet. Gjett om jeg var nervøs da? Jeg satt der i bilen og ventet på resultatet, og vipps så var det der. BESTÅTT! Hva i all verden? Hørte jeg riktig? Nei, dette måtte jo være en stor feil!

Nei da, det var visst riktig det. Overlykkelig ble kursen satt tilbake mot lille Inderøy. Tenkte ikke så mye over det som hadde skjedd før jeg faktisk skulle kjøre hjem fra skolen ALENE! Jeg har faktisk lov til å kjøre uten passasjer, og jeg kan faktisk kjøre selv. For en frihetsfølelse, og ikke minst en aldri så liten mestringsfølelse.