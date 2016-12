40 personer fikk juleferie med Røde Kors

«Ferie for alle» er et gratis ferietilbud for familier som strever økonomisk. Spesielt i jula er det godt å få muligheten til et avbrekk fra hverdagen.

– Vi har vært på handletur med ungene i regi av Gjensidigestiftelsen. Da fikk barna 300 kroner hver de kunne handle sin egen juelgave for. På julaften gikk vi rundt juletreet og kom nissen på besøk med gaver, sier Margit Stangring fra Vikna Røde Kors.

Aktive dager

Følget bodde på Røros hotell, og badeanlegget samt hotellets eget lekeareal med klatrevegg og ballbinge ble flittig benyttet. Kino, bowling, og hundekjøring sto også på programmet.

Røde Kors må avvise vanskeligstilte familier som vil på ferie Røde Kors har i år måttet avvise 3.030 personer som søkte på tilbudet Ferie for alle, til tross for at det er flere plasser enn noen gang denne sommeren.

– Vi var innom på Rørosrein og fikk hilse på reinsdyra, det var stor stas. Destinasjon Røros tok oss med på guidet byvandring, og vi har vært knallheldige med været, sier Stangring.

Aldri sett snø

I tillegg til de åtte instruktørene fra Røde Kors som var med som ledere, fikk seks ungdomsdelegater være med.

– Det var to fra Nepal, to fra Madagaskar og to fra Columbia. De har aldri sett snø før, så de har hatt like stor glede av oppholdet som deltakerne, sier Stangring.