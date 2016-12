Trøndelag får det dårligste nyttårsværet

Det ligger an til et svært varierende nyttårsvær, og de beste utsiktene til årets fyrverkeri er det østlendingene som får.

– Ja, det ser ut som det er østafjells som får det beste været – ellers blir det mye skyet vær og nedbør rundt omkring i landet på nyttårsaften, sier statsmeteorolog Martin Granerød til NTB.

Midt-Norge kommer klart dårligst ut med tanke på utsikten til nyttårsrakettene.

– Det dårligste været er det Møre og Romsdal og opp til Helgeland som kommer til å få, med sludd og snøbyger, sier Granerød.

Det blir en våt avslutning på året for vestlendingene.

– På Vestlandet sør for Stad blir det noe lettere byger, men også der venter man regn og sluddbyger i ytre strøk og snøbyger opp i fjellene, forteller statsmeteorologen.

På Sørlandet og i Nord-Norge blir det for det meste oppholdsvær, men ifølge Granerød kan det nordover komme enkelte snøbyger ved kystområdene og i ytre strøk.

Også værprognosene fra StormGeo viser at det ser lovende ut med fyrverkerivær på Østlandet, og at for Midt-Norge er været mer usikkert. (©NTB)