16-åring på sykehus etter fyrverkeriulykke

Ulykken skjedde i et boligfelt i Steinkjer under rakettoppskytingen like etter midnatt nyttårsaften.

Gutten skal ikke ha pådratt seg øyeskader, men var ifølge politiet rød på øynene og fikk et kutt over nesen.

Til sykehus

- Det virker som det gikk greit, men han må undersøkes nærmere av lege før vi vet det helt sikkert, sier politiets operasjonsleder Jan Tore Tiltnes.

Gutten ble kjørt til Sykehuset Namsos for undersøkelse, og er fortsatt søndag morgen innlagt der.

Fikk ikke fyr

Ulykken skjedde da 16-åringen sammen med en voksen slet med å få fyr på et bakkestående batteri, og det plutselig smalt.

- Ulykken skjedde på Frøsetåsen, og det var mange ute i gatene for å feire det nye året, sier Tiltnes.