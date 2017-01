Abel spiller på martnan

Det var en glad trio fra årets martnaskomite som presenterte årets headliner nettopp på torget i Steinkjer. Stig Frode Mære som er ny i komiteen, og ansvarlig for underholdningen, hadde for anledningen i beste Abel-stil ikledd seg svart hatt og rosa briller for å slå an tonen.

– Vi er veldig godt fornøyd med å ha fått på plass en headliner som Morten Abel til lørdagsfesten på torget. Abel er fantastisk energisk musiker med en hitballade som er stor i norsk sammenheng. At han nå synger på både norsk og engelsk er også tøft. Personlig håper jeg å få høre noen låter fra da han spilte i Mods.