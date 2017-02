2.267 barn lever i fattigdom i Nord-Trøndelag

Fattigdommen i Norge er nesten doblet siden år 2000. Dette merkes også i Nord-Trøndelag.

Nye beregninger viser at 2.267 nordtrønderske barn vokser opp i husholdninger som har en inntekt lavere enn EUs fattigdomsgrenser.

Det var Adresseavisen (for abonnenter) som først omtalte saken.

Velferdsdirektør Erik Stene hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag bekrefter tallene overfor Trønder-Avisa.

- Jeg er veldig bekymret for dette. Vi vet hva fattigdom gjør med barn og unge. Det er for eksempel i samfunnets randsoner at fenomener som radikalisering oppstår, sier Stene til Trønder-Avisa.

Enslige forsørgere og innvandrerfamilier

Nesten halvparten av alle nordtrønderske barn med enslig forsørger - 45,1 prosent - lever under fattigdomsgrensen. Dette tilsvarer alene 1.100 barn. Blant innvandrerhusholdninger er andelen enda høyere - 52,7 prosent - og utgjør 775 barn.

Bare i Steinkjer kommune alene lever 380 barn under fattigdomsgrensen.

Men verst er det i kommuner som Meråker, Grong og Nærøy - som har en stor andel innvandrere.

I Meråker lever 1 av 5 barn under fattigdomsgrensen.

Utenforskap

Totalt regnes 92.000 barn i Norge som fattige. Dette utgjør 1 av 10 barn.

- Det å ikke kunne delta og falle utenfor samfunnet vil bli utfordrende for det enkelte mennesket, og til slutt bli et samfunnsproblem. Disse unge skal bli voksne, foreldre, innbyggere og arbeiedsfolk, viktige ressurser for fremtiden. Nå må vi tørre å bruke denne kunnskapen til å sette fattigdomsproblematikken i større grad på dagsorden, sa Stene til Adresseavisen (for abonnenter).

Antall fattige barn i Nord-Trøndelag

Steinkjer: 380

Levanger: 281

Verdal: 259

Namsos: 243

Stjørdal: 366

Inderøy: 116

Leksvik: 50

Meråker: 82

Frosta: 38

Fosnes: 24

Vikna: 50

Nærøy: 64

Flatanger: 15

Namdalseid: 36

Verran: 53

Snåsa: 35

Lierne: 11

Overhalla: 58

Grong: 59

Høylandet: 17

Røyrvik -

Namsskogan -

Leka -