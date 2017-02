160 ungdommer tilbringer vinterferien på dataparty

I går inntok de to kameratene bondeLAN i Snåsa, sammen med rundt 160 andre ungdommer.

Det betyr spilling og sosialt samvær nesten døgnet rundt fram til onsdag.

– Det blir i alle fall mer spilling enn søvn. Men det er sovesaler her, så vi legger vel oss nedpå et par timer, sier 15-åringene, som trekker fram spilling med venner og deltakelse i konkurranser som høydepunktene under slike arrangementer.

– Vi er med på lan når muligheten byr seg. Dataspill er hobbyen vår, og vi spiller mye når vi er heime også, sier Bruem og Pettersen.

Stort arrangement

Ifølge Tommy Borg i Snåsa Event er årets utgave av bondeLAN den 16. eller 17. i rekken.

I år har de lagt arrangementet tidlig i vinterferien for å få flest mulig med, og for å unngå kollisjoner med lignende arrangementer neste helg.

– De aller fleste kommer for å ta del i det sosiale, og for å delta i konkurranser der vi har bra premier, sier Borg, som antyder at 30 prosent av deltakerne er fra Snåsa, mens resten kommer utabygds fra.

– Det er blant annet en deltaker fra Vestlandet her, som har tatt turen. Det er et stort arrangement og mye arbeid for å få alle brikkene på plass, derfor er det bra at det kommer 160 stykker, sier Borg, som har over 30 personer i sving for å få gjennomført arrangementet.

Blant annet en stor kjøkkengjeng, som sørger for at deltakerne får i seg fast føde.

Bra lan

En av dem som blir å finne på kjøkkenet fram til onsdag, er Arne Håkon Moe. I går ettermiddag sto han og stekte bacon og hamburger. Senere på dagen sto taco på menyen.

– Det er mange her som trenger mat i løpet av disse dagene, og vi er flere som skal gå turnus for å lage mat til deltakerne, sier Moe.

16-åringen Odin Johansen fra Vuku var tidlig på plass i gymsalen på Snåsa skole i går.

Han har vært på bondeLAN tidligere, og vet hva han kan vente seg i løpet av de neste døgnene.

– Det er bra å være her, det blir artig. Vi gjør litt forskjellig, men det blir mye spilling og konkurranser, sier 16-åringen.

Den yngste deltakeren vi snakket med i går, var Marius Tørring fra Sør-Beitstad. Han er 13 år, og skal bruke de nærmeste dagene foran datamaskina.

Det gleder han seg til.