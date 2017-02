Sysselmannen: Ingen skadde eller savnede etter ras i Longyearbyen

– Det har gått et skred i Vei 228, det er det vi vet foreløpig. Vi har ikke fått melding om at noen tatt. Vi har personell ute, sa sysselmannsførstebetjent Vidar Arnesen like etter skredet ble oppdaget.

Utrykningskjøretøyer og redningsmannskaper dro til stede. Ifølge Svalbardpostens journalist på stedet, er to boligblokker med til sammen seks leiligheter tatt av snømassene.

Skredet har gått fra Sukkertoppen. Det er det samme fjellet hvor det gikk et ras i 2015. Da omkom en 42 år gammel mann og ei jente på to år.

Svalbardposten skriver at det ble observert folk som har hoppet ut av vinduene.

NVE sendte tirsdag morgen ut et skredvarsel for Svalbard av styrke fire – som er den mest alvorlige faregraden. Ifølge Meteorologisk institutt blåser det nå liten storm på Svalbard, men den er ventet å minske utover ettermiddagen.