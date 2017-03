Et løft for martnasområdet

– Dette har jeg stor tro på vil fungere godt, sier hun, og viser frem kart der boder, telt og caféer har fått litt ny plassering i år.

Over 80 utstillere skal ha plass på martnan. I tillegg tilkommer arealer som caféer, lavvo, løsninger for trafikk og gjester.

I den nye utformingen er de tidligere faste markedsområder fortsatt de samme, men nye løsninger skal sørge for at både tilgjengelighet og fremkommelighet får et løft.

Byantikvarens løsninger

Det er byantikvar i Levanger, Tove Nordgaard, som står bak ny design for årets Marsimartna. Hun lagde også ny design på markedsområdet da førjulsmartnan ble arrangert i Levanger.

– Hovedkrysset i martnan vil være utenfor Rådhuset. Herifra har man tilgang til store deler av markedsområdet, forklarer Lyngsmo.

På torget vil det som vanlig være tett i tett med markedsboder. Forskjellen fra tidligere er at de i år vil stå i en hesteskoform, med sitteplasser i midten, mens bodene tidligere sto midt på torget.

– Det gjøre det mer oversiktlig, sier Lyngsmo. Noen markedsboder vil også få plass i nedre del av torget, i tillegg til en stor lavvo. Ved siden av her, i Torggata, kommer også Bondens Marked i eget telt. Noen utstillere vil også få plass i forlengelsen av Torggata, samt Håkon den godes gate.

Også innendørs

Blir det kjølig på vandringen ute, kan Dampskipsbrygga være et godt alternativ. Her er det som vanlig eget program, i tillegg til at noen av utstillerne får plass her. En egen martnascafé vil det også bli i underetasjen av Grobian i Torggata, hvor også noen utstillere skal på plass.

– Jeg tror ikke noe er dårlig med denne løsningen. Dette er et godt løft for Marsimartnan, konkluderer martnasgeneral Gunn Oline Lyngsmo.