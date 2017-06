Lavere arbeidsledighet i Nord-Trøndelag

Ved utgangen av mai er det registrert 1.454 helt ledige arbeidssøkere i Nord-Trøndelag. Dette er 98 færre enn på samme tid i fjor og tilsvarer en nedgang i ledigheten på 6 prosent, skriver Nav Nord-Trøndelag i en pressemelding. Nord-Trøndelag er blant de fylkene i landet med lavest ledighet. Ledigheten i fylket nå på 2,1 prosent, mot 2,6 prosent på landsbasis.

I mai er det spesielt innenfor butikk- og salgsarbeid at ledigheten har gått ned, med 14 prosent. Det samme gjelder innen industrien, hvor det nå er 58 færre helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en reduksjon på 17 prosent. Dette gjenspeiles i utviklingen i kommunene, der industrikommunen Verdal har en kraftig ledighetsreduksjon på 28 prosent, eller 84 færre helt ledige nå sammenlignet med mai 2016.

- De nye oppdragene til Kværner Verdal er hovedårsaken til dette, og gir også positive ringvirkninger i regionen. Samtidig går arbeidsmarkedet går godt i hele fylket, med høy aktivitet innenfor flere bransjer. Blant annet er bygg- og anleggsbransjen inne i høysesong, innenfor handelsnæringen er det etterspørsel etter arbeidskraft, og det samme gjelder for deler av industrien, sier fylkesdirektør i Nav Nord-Trøndelag Vegard Rydningen i pressemeldingen.

1.900 færre arbeidsledige

På landsbasis har andelen helt arbeidsledige falt fra 2,9 til 2,6 prosent de siste tolv månedene. Bare i mai ble det 1.900 færre arbeidsledige her i landet, ifølge Nav.

I mai var det registrert 70.900 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 9.400 sammenlignet med mai i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,6 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,9 prosent i mai i fjor.

Til sammen var 93.100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav. Det er 6.000 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

Færre langtidsledige

Antall langtidsledige er redusert med inntil 9 prosent (26-51 og 52-77 uker ledighet) mens de som har vært ledig i inntil to år er redusert med hele 17 prosent. For gruppen som har vært ledig i mer enn to år er ledigheten nå redusert med 6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Nord-Trøndelag har i lang tid hatt relativt mange langtidsledige, men dette har endret seg det siste året. En del av dette kan igjen knyttes til industrimiljøet i Verdal, der det fram til i fjor høst var en periode med lav aktivitet. Dette har nå snudd både til fordel for den enkelte og for næringslivet, som får nødvendig arbeidskraft. Utviklingen viser også at tett samarbeid mellom Nav og arbeidsgivere virker, sier Rydningen.

Flere permitterte

Andelen permitterte i Nord-Trøndelag har økt med 22 prosent siden mai i fjor. I alt er det registrert 186 permitterte i fylket, hvorav 121 er helt ledige og 65 er delvis ledige. En betydelig andel av permitteringene er knyttet til oppdrettsnæringa i Ytre Namdal.

- Sinkaberg-Hansen har startet opp igjen for fullt denne uken, slik at de 100 som ble permittert i slutten av april er nå tilbake i jobb. Dette tilsier at antallet permitterte i fylket i realiteten er betydelig lavere enn det statistikken viser. Tilsvarende er nok ledigheten i kommunene i Ytre Namdal lavere enn det maitallene viser, sier Rydningen.

Ved utgangen av mai er det registrert 537 ledige stillinger i fylket. Det er mange ledige stillinger i Stjørdal og Levanger, mens det er færre utlysinger i Steinkjer nå enn for ett år siden.

Blant de mindre kommunene har Snåsa, Høylandet, Røyrvik og Namsskogan et økt antall ledige stillinger.