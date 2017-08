På mandag begynner arbeidet med ny asfalt i Kirkegata i Levanger

På oppdrag fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune starter Statens Vegvesen mandag 14. august klokken 21.00 arbeidet med å legge ny asfalt i Kirkegata i Levanger sentrum. Det melder Statens Vegvesen i en pressemelding.

Årsaken til asfalteringen er at det i dag er store dype hull flere steder i vegen, så ny asfalt betyr både bedre kjørekomfort og økt trafikksikkerhet.

– Strekningen vi skal asfaltere går fra Levanger videregående skole og frem til Holbergs gate, til krysset ved Levanger Farge & Glass, skriver Statens Vegvesen.

Legger arbeidet til natt

For å redusere trafikale problemer, og for å ivareta sikkerheten for trafikanter og arbeidere, velger Statens Vegvesen å legge arbeidet til natt.

Fra 14. august og frem til 23. august kl. 06.00 vil det pågå asfaltarbeid i Kirkegata fra kl. 21.00 til kl. 06.00 på hverdager.

– Vi starter ved videregående skole og jobber oss bortover. Vi ønsker å informere naboer til vegen, og innbyggere, om at arbeidet vil føre til mer støy og støv. Vi starter med å løsne kummer og senke dem. Deretter vil vi frese av gammel asfalt, før vi legger ny, sier leder for asfalt- og vegoppmerkingsseksjonen i Statens vegvesen Region midt, Thor Asbjørn Lunaas.

Lunaas beklager ulempene arbeidet medfører. Når arbeidet er ferdig får naboer og trafikanter en bedre og sikrere veg.