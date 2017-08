Frp vil åpne for generell bevæpning av politiet og raskere tilgang til medisiner

– Vi går til valg på bevæpnet politi i Norge, sa Frp-leder Siv Jensen fra talerstolen i Sandnes.

Dagens praksis er tapt tid og øker faren for menneskene som står midt i hendelsen, mener hun.

– Trenger de tjenestepistolen må de forlate stedet, og forlate de som trenger hjelp, for å dra tilbake til politibilen for å hente ut våpenet, sa Jensen.

Et annet hovedpunkt for fra valgkampåpningen var raskere tilgang til for eksempel kreftmedisiner. Frp vil innføre et «hurtigspor» der livsviktige og livsforlengende medisiner får hoppe fram i køen og dermed få kortere behandlingstid. De mener dagens problem skjærer alle medisiner over én kam.

– Når legemidlene kommer inn til vurdering så legges de alle i den samme køen. Det er vanskelig for pasienter med alvorlig kreftsykdom å høre at det finnes nye medisiner på markedet som de ikke får tilgang til, mener Jensen.

Frp-lederen kom også med noen stikk til Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

Hun nevnte spesielt eiendomsskatten som et av Aps løftebrudd, og sa at den i Tromsø ble økt fire ganger mer enn det Ap hadde lovet.