Vegvesenet kontrollerte 1270 biler i Steinkjer

Kjørte du i nordgående retning på E6 gjennom Steinkjer tirsdag morgen så du sikkert at Statens vegvesen var ute med kikkerten. Seksjonsleder i Statens vegvesen, Trine Giskås hadde litt av hvert på blokka da status ble gjort opp rett etter lunsjtider.

Begjæringer

I alt 19 av de kontrollerte bilene var begjært avskiltet. 10 av disse fikk ordnet opp på stedet, og kunne dermed kjøre videre.

Det ble også skrevet ut 16 mangellapper på ting som for eksempel manglende lys og solfilm. 12 førere hadde glemt av enten førerkort og vognkort og fikk dermed gebyr for dette. 5 personer fikk i tillegg gebyr for ikke å ha på seg bilbelte.

Kontrollen fanget også opp en bilfører uten gyldig førerkort. Vedkommende har også tidligere blitt anmeldt for dette av vegvesenet.

Tilbake i sentrum

– Hva synes du om resultatet?

– Det er klart at 19 begjæringer er for mye, men 10 av disse fikk kjøre videre. Vi oppfordrer også alle til å bruke bilbelte, men vi må huske at det var 1270 biler som passerte, så dette er ikke så ille, kommenterer seksjonslederen.

Kontrollen ved Amfi var den første på et drøyt år. Lomma som vegvesenet benytter har vært ubrukbar på grunn av gravearbeid i området.