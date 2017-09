Politiet på Gardermoen fortviler over manglende bevæpning

Politiet som arbeider på Gardermoen, bærer i likhet med resten av landets politi ikke våpen. Våpnene ligger nedlåst i bilene som er parkert utenfor terminalbygningen, melder NRK.

– Gardermoen er et spesielt objekt, det er store avstander og jeg vurderer det dit hen, sammen med andre, at per i dag er ikke politiet i stand til å effektivt bekjempe en terrortrussel på landets hovedflyplass, sier hovedverneombud Audun Martinsen i Øst politidistrikt til NRK lørdag kveld.

Skulle det oppstå en truende situasjon, kan de bli nødt til å løpe bort fra hendelsen for å hente våpen. I noen tilfeller er avstanden så stor som 2,6 kilometer. Ifølge politifolk på Gardermoen har situasjonen blitt verre etter utbyggingen av flyplassen.

For langt

Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, ba i mai Politidirektoratet om å løfte problemstillingen om punktvæpning, som vil si bevæpning på et avgrenset område på flyplassen. Han mener at fremskutt lagring av våpen i politibilene ikke egner seg på flyplassen, på grunn av for lange avstander.

Bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet, også på Gardermoen, men justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener situasjonen er uholdbar.

Støtter kritikken

– Flertallet i Stortinget ønsker ikke at vi skal ha punktbevæpning av politiet, så da kan ikke jeg som justisminister gjennomføre noe som politiloven nekter meg å gjøre, sier han.

– Det er en fullstendig uholdbar situasjon at politiet må løpe flere kilometer for å hente ut våpen. Det er ikke vanskelig å se for seg en skarp situasjon på Gardermoen hvor politiet raskt må få våpen fram. Derfor ønsker jeg generell bevæpning av politiet, sier Amundsen.

Fornebu hadde væpnet politi fram til flytting av flyplassen, og politiet på Gardermoen var bevæpnet i starten, fram til det ble opphevet i juni 1999 under justisminister Aud Inger Aure (KrF)