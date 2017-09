Vant overnatting i flytårn på Arlanda

Verdalinger har ikke bare vinnerlykke i Lotto. Tidligere i våres arrangerte feriehus-utleieren HomeAway en konkurranse hvor man kunne vinne en overnatting i kontrolltårnet på Arlanda flyplass utenfor Stockholm

Toril Bigseth fra Verdal deltok i konkurransen i håp om å overraske barnebarnet sitt Tony, som blir åtte år i september.

– Jeg ønsket at han skulle få en ferie utenom det vanlige med fly, utsikt og tivoli.

Ferietur utenom det vanlige

Blant flere tusen deltakere, ble Toril den heldige vinneren, og kan ta med datteren, barnebarn og mann på en ferietur utenom det vanlige.

– Å få glede vårt barnebarn med dette er stort, han fyller 8 år nå i september. Å få omvisning i ett flytårn gleder også hans bestefar/min mann. Han er elektriker og veldig opptatt av tekniske ting, og blir til et barn i slike omgivelser, sier Toril Bigseth .

– Å få innblikk i dette blir gøy. Det å bo med 360 graders utsikt i et flytårn hvor man kan se fly som tar av og letter - og som i tillegg er innredet som en leilighet, må også bli ett høydepunkt.

– Tivoli here we come

Premien inneholder ikke bare en overnatting i flytårnet og VIP behandling på Arlanda. Vinneren får også overnatte tre netter i en HomeAway-leilighet i en av de nordiske hovedstedene. Toril valgte København.

– Å få litt VIP behandling? Ja takk, ler hun.

– Å bo i et hjem hvor vi kan utforske København, er gledelig og bedre enn å bo på et hotell. Uten tvil. Tivoli here we come .

Og tilslutt gleder vi oss over at moren til vårt barnebarns også fårr oppleve dette sammen med oss. Det fortjener hun. Vår eldste datter med mann bor også i København, snakk om flaks. Vi takker og gleder oss enormt.