Lysbakken: En stor seier

Ved midnatt lå SV an til et sterkt valgresultat med en oppslutning på 5,9 prosent og en stortingsgruppe som øker fra dagens 7 til 11 mandater.

Selv om det blir en fortsatt borgerlig regjering ser SV-lederen på valget som en stor seier.

-Vi skulle gjerne sett et nytt flertall, men regjeringen er svekket etter dette valget med et svakere parlamentarisk grunnlag som det er lettere å stemme ned i en rekke saker. Det er ikke gitt at denne regjeringen blir sittende i fire år, fastslo Lysbakken.