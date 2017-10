Solberg tror det blir enklere med Venstre i regjering

– Folk tror jo vi har forhandlet med Venstre og KrF samlet de siste fire årene, men vi har forhandlet med to ulike partier som ofte har litt ulike agendaer. Så jeg tror det vil være enklere for oss å forhandle bare med ett parti i Stortinget, oppsummerer Erna Solberg etter at KrF-leder Knut Arild Hareide forlot samtalene mellom de fire ikke-sosialistiske partiene denne uken.

Dobbelt så dyrt

Det mangler ikke på advarsler mot å ta inn bare Venstre i regjering. Frp-veteran og mangeårig formann Carl I. Hagen har omtalt det som dobbelt bikkjeslagsmål – først med Venstre i regjering og deretter med KrF i Stortinget. «Dobbelt så dyrt», lød hans kommentar til et slikt opplegg.

Solberg kunne ikke vært mer uenig:

– Det vil bli mer krevende å være tre partier enn to i regjering. Men i Stortinget vil det være enklere å forhandle med en part enn med to parter, sier hun.

Åpen invitasjon

Solberg mener det også handler om de lange linjer og å holde ord.

– Vi har hatt en åpen dør, og kommer til å ha en åpen dør. Og hvis ett av to partier vil med, så kommer jeg til å stå for det. Det er også noe med å tenke langsiktig, sier hun.

Solberg minnes forhandlingene etter den første borgerlige valgseieren for fire år siden.

– Vi kom veldig langt i diskusjonene om politikk. Så var det to partier som mente de kunne få til veldig mye i dette samarbeidet, men som følte at å sitte fra dag til dag og ta beslutninger, ville binde dem opp for mye. Og at det derfor var bedre å sitte i Stortinget, med en litt større avstand. Men det forelå hele tiden en invitasjon, og den var til både Venstre og KrF uavhengig av hverandre. Og den vurderingen har vi fortsatt, sier hun.

Handlingsrom

I det store bildet tror Solberg at en regjering med Høyre, Frp og Venstre vil ha større handlingsrom i Stortinget enn om Høyre og Frp fortsetter som toparti- mindretallsregjering.

– Jeg har alltid sagt at vi bygger vårt samarbeid på de det faktum at de fire borgerlige partiene har flertall i Stortinget. Det er derfor vi sitter i regjering. Så har ikke vi tenkt å shoppe rundt hos alle. Men i noen saker kan det være sånn at det ikke er mulig å komme til enighet – og da kan vi gå til andre partier, sier hun.

Solberg viser til at det også skjedde i forrige periode.

– På en måte kan du si at vi kan gjøre det mer nå, når vi ikke har en avtale. Samtidig er det grenser for hvor langt vi kan gå, uten at vi brenner forholdet. På den annen side kan være deilig for noen (les KrF) å slippe å være med på et kompromiss hvis tre partier i regjering sier at vi går for noe det er flertall for i Stortinget og det fjerde ikke vil være med på det, sier hun.

Solberg viser til at det ikke skapte noen «dårlig stemning» selv om regjeringen for eksempel laget langtidsplanen for Forsvaret sammen med Arbeiderpartiet, fordi avstanden var så stor mellom regjeringens og samarbeidspartiene.