Wenche Ravlo fra Levanger går av som direktør i Store Norske på Svalbard

Administrerende direktør i det statlige selskapet Store Norske Spitsbergen Kulkompani på Svalbard, Wenche Ravlo, har sagt opp etter snart tre år i jobben.

Oppsigelsen blir kjent litt over en uke før selskapets skjebnedag. 12. oktober legges statsbudsjettet fram, og der er det ventet en avklaring om hva som skal skje med selskapet. Spørsmålet er om kulldriften skal gjenopptas eller om det blir en styrt avvikling, skriver nettstedet High North News.

– Jeg hadde et treårsperspektiv da jeg startet, og når februar kommer har de tre årene gått, sier hun, og understreker at hun skal arbeide ut oppsigelsestiden.

Ravlo opplyser at hun har trivdes godt, men har valgt å takket ja til en ny jobb nærmere hjemmet. Hennes periode i direktørstolen har vært preget av store nedbemanninger, og hun medgir at det har vært tøft.

– Med all den uvissheten som har vært, og er, så er det klart at det har vært tøft til tider. Og nå, når jeg har fått et tilbud om en svært spennende jobb nært der vi bor, så har jeg valgt å takke ja til den, sier hun.

I 2016 hadde kullselskapet et underskudd etter skatt på 171 millioner kroner mot nær 800 millioner kroner i minus året før.