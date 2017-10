Mann pågrepet og siktet etter brann

MERÅKER: Ved midnatt fikk politiet melding om brannen, og da nødetatene var på stedet sto huset i full fyr.

– Vi ankom stedet rundt klokka halv ett, og vi så raskt at huset ikke var til å redde. To personer ble evaukert, og brannmannskapene konsentrerte seg om å kontrollere brannen og sørge for at den ikke spredte seg til nabohusene, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politiditrikt.

Huset brant kontrollert ned til grunnen, og de to evakuerte slapp unna brannen uten personskade. De to evakuerte er en mann og en kvinne i 40-årene. Mannen er pågrepet og siktet for å ha startet brannen.