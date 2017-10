Bil kjørte ut - barn lettere skadet

Bilen med fire personer var på tur i tre-tida i natt. I en skarp høyresving mistet føreren kontrollen på bilen og kjørte ut.

– De fire ble sendt til sykehus for sjekk. Et barn har fått lettere skader. Det var to voksne og to barn i bilen. Bilen hadde vinterdekk, sier operasjonsleder Frank Brevik i politiet i Trøndelag. Han legger til at det var glatt i vegen på stedet.

I sommer ble det lagt nytt toppdekke på fylkesvegen, etter at det ble konstatert unormalt stor slitasje på asfalten som ble lagt for tre år siden. Nå ble en svensk teknikk, der man limer et nytt gruslag ned på den gamle asfalten prøvd.