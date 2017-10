Klokken 06.47 mandag morgen melder politiet om at det har vært et trafikkuhell ved Røssemåsen på Malm. Det skal være to biler som har kollidert, samt at en tredje bil har kjørt av vegen.

Politiet skriver på Twitter at det er ukjent skadeomfang.

Statens vegvesen opplyser om at det er redusert framkommelighet på stedet.