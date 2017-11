Leteaksjon etter jeger i Meråker

Det meldte politiet på Twitter klokka 18.22 søndag kveld.

Mannen som er i 30-årene, meldte fra til pårørende like før klokka 18.00 at han hadde mistet oversikt over hvor han befant seg.

Han hadde da dårlig med strøm på mobiltelefonen.

– Han er godt kledd og i god form, men vet bare ikke hvor han er, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Mannen dro fra hytta si i morges for å jakte.

Politiet leder og koordinerer søket etter mannen. Norsk Folkehjelp er kalt inn i søket. Også Norske Redningshunder og en politihun er sendt til Meråker for å lete etter jegeren.