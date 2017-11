VERDAL: Mennene var alle mellom 39 og 53 år, og kjøretøyet de benyttet seg av ble begjært avskiltet av politiet etter en tilfeldig sjekk i Verdal.

I tillegg til å finne feil på bilen, fant politiet også to narkotiske tabletter og noen gram hasj. Det var ifølge politiets operasjonsleder ingenting som tydet på at sjåføren var ruset under kjøringa.

– Mennene ble fraktet hjem av politiet, sier operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt.