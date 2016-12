– Tidenes beste norske filmår

Det kan nemlig skryte av følgende: Besøksrekord på kino, tre norske filmer som årets mest sette, norsk film på Oscar-kortliste, Nordisk filmpris og store internasjonale dokumentarfilmprisene til norske filmer. Pluss eksportrekord, storsalg til USA og Prix Europa til norske dramaserie, samt norske spill på listen over verdens høyeste rangerte.

– 2016 er et veldig flott år, sier NFI-direktør Sindre Guldvog, som tar litt mindre hardt i enn informasjonsavdelingen sin. Han sier 2016 har vært «et av de årene hvor alt klaffer», og at man er inne i en positiv trend.

– Dette er resultatet av et systematisk og godt arbeid gjennom mange år, og at mye positivt skjer samtidig. Men det vil kunne gå opp og ned også fremover.

Tre millioner?

Det resultatrike året gir penger inn i kassa også: Norsk eksport av spillefilm har satt ny rekord, med en samlet verdi beregnet til 69,2 millioner kroner. Dette er i følge NFI en økning på 21 prosent i forhold til 2012, og det høyeste tallet noensinne, oppgis det.

På spillefilmfronten kan norsk filmbransje allerede notere seg at årets tre mest sette filmer på kino i 2016 er den norske trioen «Kongens nei» (700.000 besøkende), «Snekker Andersen og Julenissen» (nær 450.000 besøkende) og «Børning 2» (435.000 besøkende).

Dersom «Dyrene i Hakkebakkeskogen» – med premiere 1. juledag – leverer varene, kan norsk film klare å dra i land et samlet besøkstall på norske filmer på over tre millioner i år.

– Er vi heldig med innspurten, kan vi for første gang passere tremillionersbesøket. Det vil være en milepæl, om det skjer, sier filmdirektøren.

Også ute har norske filmer slått an – da på prisfronten: «Kongens nei» er på kortlisten til Oscar-nominasjon, noe som bare har skjedd én gang tidligere det siste tiåret, mens «Louder Than Bombs» vant Nordisk råds filmpris – som første norske spillefilm noensinne.

Sterkt dokuår

Men også norske filmer fra virkeligheten slår an: Filminstituttet kaller 2016 for det beste året internasjonalt noensinne for norsk dokumentarfilm. Hele ni norske dokumentarer ble vist på den internasjonale dokumentarfilmfestivalen i Amsterdam, IDFA, som er verdens største. Der gikk hovedprisen til norske "Nowhere to Hide».

Mens på Hot Docs, Nord-Amerikas største dokumentarfestival, fikk «Brødre» og «Dugma – the Button» to av hovedprisene.

– Å vinne priser på disse to festivalene er bemerkelsesverdig, sier Sindre Guldvog, som trekker frem dokumentarsuksessen blant årets gledeligste filmbegivenheter.

Prisbelønnet ute for sine dokumentarer er også Henrik Martin Dahlsbakkens «Takk for turen» og Even Hafnors «Small Talk», senest var nominert til European Film Awards. Mest sette dokumentar på kino var skildringen av Joralf Gjerstad i «Mannen fra Snåsa», som ble sett av 168.000.

Også TV og spill

Norsk filminstitutt favner også TV-drama og spill, og melder om medgang på denne fronten også:

NRKs storsatsing «Nobel» prisen for beste dramaserie under Prix Europa i Berlin i oktober, mens «Skam» slår an også utenfor landegrensene blant ungdomsmålgruppen: Først i Danmark og Sverige, og nå er produksjonsrettighetene solgt til USA.

– «Skam» er nyskapende, og har nådd ungdommen med å tenke nytt, sier NFI-direktøren.

I spillverdenen har det norskutviklede «Owlboy» klatret til en 7. plass på Metacritics liste over de 20 best rangerte spillene globalt i 2016. Og utvikleren bak spillet, D-Pad Studios ligger på nettmagasinet Gamasutra, som retter seg mot spillutviklere, sin liste over topp 10 spillutviklere siste året.