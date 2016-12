«Sameblod» får norgespremiere på Kosmorama neste år

Lene Cecilia Sparrok som spiller hovedrollen, kommer fra Namskogan i Nord-Trøndelag. Hun er allerede beskrevet som et «naturtalent» som skuespiller både av kolleger og kritikere. Hun vant også pris som beste kvinnelige skuespiller på Tokyo Film Festival - en av de største filmfestivalene i Asia.

– Vi er stolte

– Det føles litt som om at denne filmen kommer "hjem" når vi viser den på Kosmorama 8. mars neste år. Vi er stolte av at de legger norgespremieren til vår festival. Vi håper mange tar veien, for å se denne perlen av en film, sier festivaldirektør Silje Engeness i en pressemelding.

Viktig film

«Sameblod» tar utgangspunkt i den samiske ungjenta Ellen Marja som bryter med sin samiske identitet og prøver å få innpass i det svenske samfunnet. Vi får innblikk i hvordan det er å vokse opp i den samiske kulturen på 1930-tallet, samtidig som vi ser hvordan storsamfunnet har behandlet samene – hvor raseundersøkelser, ydmykelser og forskjellsbehandling var en del av hverdagen.

– Sameblod er en viktig film av mange grunner. Blant annet er det den første spillefilmen noensinne hvor mye av handlingen utspiller seg på sør-samisk. Et språk som i dag står på UNESCOS liste som et alvorlig truet språk. Vi håper at filmen kan bidra til at flere får interesse for den samiske kulturen og språket som er en viktig del av vår region, sier Engeness.