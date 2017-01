Dobbel spellemann-nominasjon for Gjermund Larsen

De to er klassen for folkemusikk/tradisjonsmusikk med albumet «Salmeklang» med Gjermund Larsen Trio, og klassen «Tonos komponistpris» for samme album.

De tre andre NT-nominerte er namsosingen Bård Ingebrigtsen som årets produsent for flere album, bl.a Stein Torleif Bjellas «Gode liv», Stian Westerhus, Beitstad, som musiker på albumet «Crepuscular Hour» i samtidsmusikk, og verdalingen Adrian Løseth Waade som musiker i Eyolf Dale Band og albumet «Wolf Walley» i jazz.

Gjengangeren

For Gjermund Larsen er det tredje gang av fire mulige at hans trioprosjekt spellemann-nomineres. I 2008 ble han tildelt spellemanprisen for debutalbumet «Ankomst». Og, i likhet med i år, ble han også nominert i de to samme klassene for albumet «Aurum» - uten å få prisen. Tredjeplata «Reise» ble ikke nominert.

– En skal ikke spekulere for mye hvorfor et album blir nominert til spellemannpris og et annet ikke. Det handler mest om jurysammentningen og hvilke andre album i samme kategori en konkurrerer med. Det viktigste er å glede seg over de nominasjonene og de prisene man får. Og det gjør jeg virkelig. Det betyr veldig mye, sier en glad Gjermund Larsen.

Ut i Europa

Han var ikke tilstede under dagens pressekonferanse i Oslo der nominasjonene til Spellemann 2016, ble offentliggjort, men akter å være på plass når prisene deles ut lørdag 28. januar. Men før det skal Gjermund Larsen Trio på en liten Europa-turne.

– Vi spiller to konserter i Tyskland, de vi skal nå slippe «Salmeklang» via vårt tyske selskap. Så spiller vi en konsert i Polen, forteller Larsen.

De to konsertene i Tyskland er neste fredag på festivalen «Kultur im Esel» i Einbeck-Sülbeck og en konsert kvelden etterpå i Kulturzentrum Dieselstraße, Esslingen. Så går veien videre til den polske byen Szczecin der de skal spille sammen med Szczecin Philharmonic.

Her kan du se lista over alle nominasjonene.