Får kjekkasrolle i nett-serie

I mars starter innspillingen av nettserien «Ingen retur» i Bergen. I en av hovedrollene finner vi Ole Martin Aune Nilsen (38). Sist han spilte i en serie var «Himmelblå» på NRK.

– Dette blir veldig artig tror jeg. Jeg har fått en kjekkasrolle, og spiller brannmannen Håkon. Serien handler om voksenlivet som banker på døra, og det ansvaret som følger, sier stjørdalingen.

Hovedpersonen er den impulsive Sofie, og et one night stand med Håkon fører til graviditet. Med et ferskt firma og nyfødt baby står hun i spagaten mellom to verdener, og en ny livsfase begynner.

– Det er ikke ofte slike produksjoner dukker opp, i allefall ikke her i Bergen. Jeg synes ideen er veldig god, og tente med en gang. Det en veldig fin gjeng som jobber sammen, og jeg kjenner Kristine som har hovedrollen fra tiden vi gikk på folkehøyskole. Regissør Ina er dessuten opptatt av at alle skal være med å forme dette sammen. Det er positivt, sier Aune Nilsen.

Serien slippes enten i oktober 2017 eller vinteren 2018.

– Vi har intensjonsavtale med en nett-kanal. Dette er et lavbudsjett og good-will-prosjekt, så slippdato er avhengig av økonomien, sier serieskaper og regissør Ina Grevstad, som opplyser at sesong 1 er en pilotsesong, og at de har utkast for sesong 2 og 3 allerede.

I andre roller finner vi Kristine Nordby Simonsen, Siv Torin Knudsen Petersen og Sacha Balgobin.