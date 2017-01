Tirsdag synger Leif Terje, Daniel, Frida og Lisa for Varmestua

De siste par årene har det kommet inn over 100.000 hver gang på konsertene for Varmestua. Initiativtakerne Leif Terje Nilsen og Daniel Aalberg startet i det små med en lunsjkonsert for 12 år siden.

– Det startet med at vi fikk perspektiv på ting da vi gjorde julebordsjobbene. Man ser hvor godt vi har det, og vet at det finnes mange som ikke tar del i oppturene. Varmestua får ikke all verdens tilskudd ellers, så vi ønsket å bidra med inntekter fra en konsert, forteller Leif Terje Nilsen.

Konserten tirsdag kveld sendes direkte her fra 20.00 (for abonnenter):

Selv om det ikke er satt noe mål om en sum, innrømmer Nilsen at de håper det kommer inn like mye som de siste årene.

– Vi er jo veldig fornøyde med at det ligger på et sånt nivå, og håper vi klarer å passere 100.000 også i år. Det kommer nesten 30.000 fra næringslivet, resten er det publikum som gir. I år er det dessuten enda enklere, for vi har fått betalingsløsninger som både Vipps og mCash, sier Nilsen.

På artist står Leif Terje Nilsen, Daniel Aalberg, Frida Natland, Lisa Føynum, Erik Asp, Liv Marit Valle, Therese Aalberg, Randi Vorum, Jorid Vorum og konferansier Maiken Lien Jørgensen. Teknisk leverandør er Scenemann.

Arnulf Haga skulle egentlig bidra, men har blitt forhindret. I stedet tar Finn Rossing over. Han skal lese fra sin egen bok.

Varmestua er et privat initiativ i Steinkjer som drives av en håndfull personer. Den har åpent tre dager i uka, og tilbyr mat og drikke samt et sted å være for rusmisbrukere og andre med store utfordringer i livet. De siste årene har det vært fullt i Steinkjer Kirke. Det vil si ca. 800 tilhørere som har gitt så mye de selv ønsker til et godt formål.