Ny rekord for Varmestua

Det hele startet i 2006 med et innsamlet beløp på 25.000 kroner til inntekt for Varmestua. Tirsdag kveld rundet Nilsen & Aalberg 900.000 kroner totalt i den ellevte konserten.

Fullstappet kirke

Og som alltid før med en rekke Steinkjer-artister foran giverglade publikummere i en fullstappet Steinkjer kirke. En tradisjon som for lengst satt seg som noe veldig viktig for Steinkjer-samfunnet.

Tirsdag ble det samlet inn hele 123.700 kroner.

– Og fortsatt er det et par sponsorer som skulle ha møter i dag. Vipps og mCash gjør at det også er noe forsinkelse, slik at det endelige beløpet kan bli litt høyere, sier en strålende fornøyd Leif Terje Nilsen.

Vokst til noe mer

Han sier at målet er å slå den gamle rekorden - hvert år.

– Dette er krevende - men det gikk såvidt, i år også. Den gamle rekorden fra i fjor var på 120.000 kroner, sier Nilsen.

Han synes det er flott å se tilbake på hva som har skjedd siden den spede starten med en lunsjkonsert i 2006.

– Dette har bygd seg opp til å bli noe langt mer enn det som først var tanken. Nå er det bred artistdugnad for musikere og kulturfolk i Steinkjer, og som bidrar til å holde liv i Varmestua, sier Nilsen.

Gjenoppstår neste år

Fredag 3. februar går Nilsen & Aalberg på scenen i Dampsaga Kulturhus til sin aller siste konsert. Det betyr ikke at det blir slutt på veldedighetskonserten for Varmestua.

– Om et års tid er vi tilbake her i kirka igjen, garanterte Leif Terje Nilsen og Daniel Aalberg før tirsdagens konsert.