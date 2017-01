Bare Egil til Røstad Scene

Studentene er i full gang med å planlegge vårens konsertprogram, og den første brikken som falt på plass var selveste Bare Egil Band.

– Vi tok en råsjanse, sendte en mail og det gikk veldig fint. Han svarte ja tvert, og det virker som han gleder seg til å besøke Levanger, sier Johanne Nyberg Bjørn, som er leder for Røstad Scene Event.

Mange studenter ble positivt overrasket over bookingen, og billettsalget er i full gang.

– Akkurat denne bookinga bryter litt med resten av det vi har brukt å ha på programmet, så da er det ekstra artig at det slår an. Jeg tror mange har sansen for Bare Egil, han har mange kjente sanger og er en kanonartig type, sier Nyberg Bjørn til Trønder-Avisa.

Det er plass til 150 personer inne på Røstad Scene, så man skal ikke se bort fra at det blir både fullt hus og kamp om billettene.

Bare Egil Band slo gjennom i 1996 med debutplata «Absolutt ikke». Med singler som «Tagging», «Sko», «Arne» og «Speider’n» solgte den raskt til gullplate og har blitt en slags moderne klassiker, som stadig rekrutterer nye fans i alle aldersgrupper. Bare Egil tok pause etter dette, men har siden 2007 levert en lang rekke plater med bl.a. plateserien Norge på kryss og tvers vol. 1–3 med lokale sanger skrever til hver konsert bandet spiller. Blant disse stedene – Steinkjer. Låtene «333 grams burger», en sang om Hildes Grill og «Flæsk og duppe» har blitt til i denne sammenhengen.