Snåsamannen: – Trump vil bli skutt

Det melder Namdalsavisa tirsdag kveld.

– De kommer til å ta ham. Trump blir skutt, sier Gjerstad til avisa fra Snåsa sykehjem, men har ikke tidfestet når den annonserte hendelsen vil finne sted.

Skuffet over valget

Fredag blir Trump tatt i ed som nasjonens nye president, som nummer 45 i rekken. Gjerstad sier til avisa at han har fulgt den amerikanske valgkampen nøye, og er skuffet over amerikanernes valg av ny president.

– Ja, jeg er skuffet over amerikanerne. Det er et skummelt valg de har gjort, et valg som vil få innvirkning på hele verden, sier Gjerstad til Namdalsavisa, og forteller at han er bekymret for demokratiet og opptatt av at Norge må verne om det norske.