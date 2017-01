23.800 så forestillinger av Nord-Trøndelag Teater i fjor

Like før innflytting i nytt teaterhus, kan Nord-Trøndelag Teater legge et solid publikumsår bak seg. Når de oppsummerer teateråret 2016 kan de telle opp 23 800 publikummere som har sett forestillingene teatret hadde på plakaten.

– Vi er både glade og stolte over at vi har klart å bevege så mange med forestillingene våre og ekstra gledelig er det at en av de største suksessene til teatret er den nyskrevne familieforestillingen Snøhula som hadde premiere like før jul, sier en fornøyd teatersjef Nora Evensen i en pressemelding.

«Snøhula» fenget både publikum og anmeldere, og ble blant annet trukket fram da NRK P2 gjorde sin oppsummering av teateråret. Også samarbeidsproduksjonen «Den Blå Tid» utmerket seg, ifølge danske anmeldere, som en av årets ti beste forestillinger.

– Samarbeid har vært viktig for oss i 2016 og vil fortsatt være det i 2017. Vi ser en trend til økt fokus på samarbeid i hele Teater-Norge og for oss handler det om å velge de riktige samarbeidene. I 2016 har vi samarbeidet både med lokale, nasjonale og internasjonale aktører. Å kunne samarbeide med andre er spesielt viktig for oss i den fasen vi er inne i nå, med overflytting til nye lokaler og med fylkessammenslåingen. Disse samarbeidene gjør det mulig for oss å opprettholde høy aktivitet i en krevende overgangsfase, sier Evensen.

2016 står fram som et historisk toppår med sine 248 gjennomførte forestillinger.

– 248 ganger har vi gitt publikum mulighet til å la seg bevege av teatrets magi på et stort antall ulike scener, sier Evensen.