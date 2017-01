Auksjonariusen leter etter Odd

I 1939 malte Steinkjer-kunstneren Carl Lønseth et portrett av en gutt som heter Odd. Nå leter auksjonarius Odd Ragnar Schult-Jessen etter noen som kan vite hvem gutten på maleriet er.

– Vi fikk bildet oppover fra Oslo. Det er kjøpt der, men trolig malt i Steinkjer, sier Schult-Jessen.

Konfirmasjonsgave?

Han sier at portrettet er signert av Lønseth i 1939 og at gutten trolig er i konfirmasjonsalder. Det vil si at gutten er født rundt 1925 og i dag ville vært cirka 92 år gammel.

– Jeg regner med at noen i Steinkjer vet hvem dette kan være, mener Schult-Jessen.

«Den malende trubadur»

Carl Lønseth ble kalt den «Den malende trubadur» og store deler av det gamle Steinkjer ble festet til lerretet av Lønseth ifra perioden 1919 til 1950. Han malte også flere portretter, som av «Odd» i 1939.

Vet du hvem Odd kan være? Send en e-post til nett@t-a.no eller ring Trønder-Avisa på tlf. 98252165.