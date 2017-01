Selger skatter fra teateret

Nord-Trøndelag Teater har hatt tilhold på Stiklestad Nasjonale Kultursenter siden 1992. Nå flytter teateret straks inn i nye produksjonslokaler i Verdal sentrum. I forbindelse med flyttingen inviteres alle interesserte til loppemarked hos teatret.

– Vi er i full gang med å forberede oss til innflytting i nye lokaler, og har ryddet i hver krik og krok på teatret. Alt skal bort og selv om vi tar med oss det aller meste er det også en hel del som ikke blir med på flyttelasset, forteller markedsleder Jorunn Vodahl i en pressemelding.

Åpent marked og skattejakt

I løpet av over tjue år med teaterproduksjon på Stiklestad har det blitt laget et bredt spekter av forestillinger, og det er hovedsakelig kostymer og rekvisitter fra disse forestillinger som blir å finne på loppemarkedet.

– Du kan like gjerne kalle loppemarkedet for en skattejakt, for her er det garantert mye forskjellig, sier Vodahl.

I tillegg til kostymer og rekvisitter vil det være mulig å kjøpe diverse kontorinventar under loppemarkedet.

Penger ikke tema

Det er ingen hemmelighet at husleien til teatret øker med flyttingen til nye lokaler, men teatersjef Nora Evensen garanterer at det ikke er pengeinntjening som er motivasjonen bak loppemarkedet:

– Vi garanterer svært vennlige priser på alt som er til salgs på loppemarkedet. Vi håper så mange som mulig har lyst til å ta turen til oss – både på loppemarkedet og når vi er på plass i de nye lokalene våre, sier sjefen i pressemeldinger.