Marcus og Martinus har danket ut Snåsakaillen

I Norge fikk 75.970 publikummere med seg filmen i helgen, noe som er besøksrekord for en kinodokumentar.

Ifølge Filmweb danker dokumentaren om de to tenåringsartistene ut fjorårets dokumentarsuksess «Mannen fra Snåsa» ganske så solid: Margreth Olins film ble sett av 23.374 kinogjengere i sin åpningshelg.

Til sammen har 79.066 sett «Marcus & Martinus – Sammen om drømmen» inklusive førpremierer, melder Filmweb.

Filmen hadde premiere også i Sverige 20. januar, og der inntok den også førsteplass, ifølge TT. Svenske fans lot ikke til å miste entusiasmen, til tross for at svenske anmeldere ikke var like begeistret.

Blant annet gav svenske Dagens Nyheter en toer med begrunnelsen: «Promotionfilm för norsk pojkpop. En och en halv timmes dunka. Två 14-åriga enäggstvillingar som får sina femton minuter innan de ens fått ett fjun på hakan».

Men nettstedet Filmeyes skjeggede anmelder mente derimot filmen var «velgjort og medrivende», og gav fire av fem mulige.

Nå venter dansk premiere 26. januar mens finnene får sitt fra 27. januar.