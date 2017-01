Første spellemann glapp for Gjermund Larsen

Spelemannsveteran og verdaling Gjermund Larsen er nominert i to kategorier – klassen for folkemusikk/tradisjonsmusikk med albumet «Salmeklang» med Gjermund Larsen Trio, og klassen «Tonos komponistpris» for samme album.

Spellemenn som håper på pris i kveld Flere nordtrøndere er blant de nominerte når årets Spellemann deles ut i kveld.

Den første prisen gikk til - innenfor folkemusikk/tradisjonsmusikk - gikk til Anders Røine.

Larsen får likevel en ny sjanse til å vinne komponistprisen under det direktesendte TV-showet på NRK 1 - fra Sentrum Scene senere i kveld.