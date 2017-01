Fikk ikke pris som årets produsent

Årets Spellemann er et todelt arrangement, første halvdel er på arrangementshuset Sentralen, den TV-overførte delen foregår på Sentrum Scene.

Fra Namsos: I kategorien årets produsent finner vi Bård Ingebrigtsen fra Namsos, som blant annet har produsert plater for Stein Torleif Bjella og Valkyrien Allstars.

– Jeg har vært med på alle de fire albumene til Stein Torleif. Men det var Kjartan Kristiansen fra DumDum Boys som sto som produsent av de tre første. Så tok jeg over stafettpinnen på den nyeste. Det gikk da visst bra, sa til Trønder-Avisa da nominasjonene ble kjent i januar.

I kategorien var det Cashmere Cat som vant prisen. Om det er noen trøst fikk Ingebrigtsen ros fra produsentguruene Stargate - under introduksjonen.

- I en produksjon der teksten betyr såpass mye gjelder det å ikke stå vegen - og det har han klart på en fin måte, sa Tor Erik Hermansen og Mikkel S. Eriksen.

Fra Beitstad: Nominert til Spellemann er også Stian Westerhus fra Beitstad som konkurrerer mot Erlend Apneseth Trio, Susanna og Trygve Seim i kategorien Åpen klasse. I tillegg er han musiker på albumet «Crepuscular Hour» i samtidsmusikk.

Fra Høylandet: Klovner i Kamp er med sin låt «Min aller beste venn» kandidater til årets musikkvideo, og fotograf på denne er Karl Erik Brøndbo fra Høylandet.

Fra Verdal: Verdalingen Adrian Løseth Waade spiller i Eyolf Dale Band og albumet «Wolf Walley» er nominert i jazz-kategorien.

Fra Verdal: En annen verdaling, og gjenganger i Spellemannsammenheng, er Gjermund Larsen. Han er nominert i to kategorier – klassen for folkemusikk/tradisjonsmusikk med albumet «Salmeklang» med Gjermund Larsen Trio, og klassen «Tonos komponistpris» for samme album.