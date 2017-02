The Waterboys klar for Steinkjerfestivalen 2017

Steinkjerfestivalen melder i en pressemelding torsdag om at bandet The Waterboys blir å se under Steinkjerfestivalen 2017.

Bandet slo gjennom med 1985-singlen «The Whole Of The Moon», og er blant annet kjent for låter som «Fisherman`s blues», «The whole of the moon» og «A girl called Johnny».

En reise med Mike Scott

I sentrum for en lang karriere står den skotske vokalisten, gitaristen, keyboardisten og låtskriveren Mike Scott.

Festivalsjef Svein Bjørge sier at The Waterboys sin historie egentlig er Mike Scott sin musikalske reise gjennom ulike landskap, både musikalsk og geografisk, hvor ulike musikere har bidratt i korte og lengre intervaller.

– Irsk-inspirert folkrock

Her til lands kjenner mange bandet først og fremst fra den irsk-inspirerte folkrock-perioden.

– I Steinkjer blir det garantert et gjenhør med de legendariske hitene, sier Bjørge i en pressemelding, som mener de som lyttet til musikk på 80 og 90-tallet høyst sannsynlig har et forhold til utgivelsen.

– Dette er legender, som har inspirert en generasjon av musikere, legger Bjørge til.