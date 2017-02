Hør Chands sang til datteren

— Min barndom startet på et barnehjem i India. Der ble jeg passet på av barnepiken Angelina. Nå har jeg selv blitt far og det inspirerte meg til å skrive sangen «Prinsessen». Vår nyfødte prinsesse har fått navnet Leah Angelina, til ære for min barnepike som tok så godt vare på meg, sier Chand.

På gitarer, lapsteel, bass, cajun, perc, piano og munnspill har han fått med seg Skjalg Raaen, som også er produsent og har hatt miksen.

Innspilt i Strengeleik Studio.