Lothepus til Steinkjer

Søndag kveld fulgte rekordmange 1,5 millioner tv-seere følge Leif Einar Lothe, bedre kjent som Lothepus, da han gikk til topps i den første utgaven av Farmen Kjendis på TV2. Entreprenøren fra Hardanger har fått mange fans gjennom realityprogrammet. «Farmen kjendis» hadde nærmere én million TV-seere i snitt, og er dermed tidenes største suksess på TV 2. Nå er vinneren og folkefavoritten booket med sitt countryband til Vårt Hjem i Steinkjer 14.april.

– Midt i blinken

– Lothepus kommer til Vårt Hjem langfredag i påsken. Bandet er midt i blinken for oss, og Lothepus er en skikkelig karismatisk fyr. Han kommer med norske tekster og folk-countrymusikk, sier Robert Hofstad ved Vårt Hjem.

Lothepus ga ut albumet «Cowboyhjarta» i 2014, og «Sallaren» tilbake i 2009. Etter tv-suksessen har han merket stor oppsving på platesalg og antall telefonanrop.

– Det er så merkelig. Jeg skjønner ikke at jeg har fans, men vet at de er i alderen fire til 95. Platesalget har økt, og jeg får aldri gå i fred. Telefonen ringer konstant, og det er alt fra unger til fulle folk og dritt og lort på linjen. Men det går bra, sa Lothepus til VG etter søndagens tv-finale.

Kan bli stinn brakke

Han får også «skylden» for at dokumentarserien Fjorden Cowboys har opplevd en sterk økning i antall seere som en effekt av Farmen-deltakelsen.

– Dette blir hans første konsert i Steinkjer, og jeg er hundre prosent sikker på at det blir fullt hus. Mange kommer til å bli overlykkelige over å se ham i byen, og det at han vant Farmen i helgen er en stor bonus. Dette blir utrolig tøft, sier Hofstad, og legger til at billettsalget starter om kort tid.