27 fulle hus med Levva livet

– Det er helt fantastisk!

Verdal teaterlags Frode Haugmark er overveldet over responsen Levva livet har hatt.

– Vi har hatt 27 fulle hus i Aulaen på Verdal videregående skole. I Olavshallen har vi allerede solgt 3500 billetter, det er bare 200 billetter igjen til ekstraforestillingen. Det overgår alt vi har håpet og trodd på, sier Haugmark.

Klar for Trondheim

Litt tro på suksess må de alikevel ha hatt, for Olavshallen ble bestilt allerede for et år siden.

– Nå er vi i full gang med nedrigging av scenen. På torsdag og fredag begynner vi med rigging i Trondheim. Vi bygde scenen med tanke på at vi skulle til Olavshallen, og scenen der er bare halv annen meter bredere enn i Verdal så vi har troa på at dimmensjoneringen kommer til å gjøre seg godt.

Ikke vedmodig - ennå

Etter å ha kjørt to forestillinger lørdag ettermiddag og kveld, avsluttet enseblet med finalefest.

– Folket føler seg ikke ferdig med Levva livet ennå, så det var ikke like vemodig som etter Vinsjan på Kaia. Det blir nok anderledes etter siste forestilling i Trondheim neste lørdag, sier Haugmark.